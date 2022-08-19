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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ФНС пересматривает перечень юрисдикций, в которых отсутствует обмен информацией для целей КИК

Завершается подготовка приказа о пересмотре перечня юрисдикций, не осуществляющих обмен налоговой информацией с нашей страной, который заменит ныне действующий список, установленный приказом ММВ-7-17/511@ от 11.10.2019 года.

Ольга Кутяева
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Перечень применяется в отношении освобождения от уплаты налога на прибыль КИК, которое не предоставляется, если такая компания зарегистрирована в юрисдикции, включенной в список.

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Налоговые последствия КИК.
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Из списка исключили Бахрейн, Барбадос, Колумбию, Коста-Рику, Фарерские острова, Гибралтар, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор и добавили Канаду, Каймановы острова.

Это означает, что КИК в этих юрисдикциях не будут иметь права на освобождение. Пересмотренный список будет применяться с 1 января 2023 года.

#КИК#обмен налоговой информацией
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#КИК#обмен налоговой информацией