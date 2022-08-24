Молдова вводит минимальный взнос на социальное страхование

Молдова опубликовала Закон № 242 от 28 июля 2022 г. в Официальном вестнике 19 августа 2022 г., который вводит требование о минимальном размере взносов социального обеспечения (страхования) для работников.

В соответствии с предыдущими правилами работодатели должны платить взносы на социальное обеспечение на основе общей заработной платы, выплачиваемой работникам, без установленного минимума. В соответствии с Законом № 242 вводится минимальный взнос в размере 25% от минимальной месячной заработной платы (первоначально предлагалось 50%). Учитывая текущую минимальную месячную заработную плату в размере 3 500 леев, это приводит к минимальному взносу в размере 875 леев. Минимальный взнос на социальное страхование применяется с 19 августа 2022 года.

Обратите внимание, что ставки взносов на социальное обеспечение на 2022 год составляют 29% для работодателей из государственного сектора и 24% для работодателей из частного сектора, хотя для определенных категорий лиц применяются разные ставки.