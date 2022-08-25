Интернет-реклама: какими правилами следует руководствоваться при ее распространении?

С 01.09.2022 г. будет действовать новый порядок правового регулирования интернет-рекламы.

Что следует учесть?

1. Интернет-рекламу можно будет распространять только после присвоения ей идентификатора.

Для этого нужно будет обращаться к операторам рекламных данных, которых избирает комиссия при Роскомнадзоре.

Идентификатор позволит в дальнейшем прослеживать судьбу рекламы на платформах Интернета.

2. Нужно передавать сведения как о самой рекламе, так и о заключенных договорах. Перечень подлежащих передаче сведений довольно обширный, он установлен Постановлением Правительства.

3. Сведения о рекламе должны передавать: распространители рекламы, рекламодатели за исключением некоторых случаев, правообладатели соцсетей и др.

Переданная информация о рекламе будет доступна не только Роскомнадзору, но и налоговой, антимонопольной службам.