Интернет-реклама: какими правилами следует руководствоваться при ее распространении?

С 01.09.2022 г. будет действовать новый порядок правового регулирования интернет-рекламы.
Что следует учесть?
1. Интернет-рекламу можно будет распространять только после присвоения ей идентификатора.
Для этого нужно будет обращаться к операторам рекламных данных, которых избирает комиссия при Роскомнадзоре.
Идентификатор позволит в дальнейшем прослеживать судьбу рекламы на платформах Интернета.
2. Нужно передавать сведения как о самой рекламе, так и о заключенных договорах. Перечень подлежащих передаче сведений довольно обширный, он установлен Постановлением Правительства.
3. Сведения о рекламе должны передавать: распространители рекламы, рекламодатели за исключением некоторых случаев, правообладатели соцсетей и др.
Переданная информация о рекламе будет доступна не только Роскомнадзору, но и налоговой, антимонопольной службам.
Нелегко придется участником рекламных отношений на платформах Интернета, когда в условиях информатизации общества невозможно отказаться от такого вида рекламы. Как говорят некоторые представители бизнеса: «Если Вашего бизнеса до сих пор нет в Интернете, скоро у вас совсем не будет бизнеса».
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь