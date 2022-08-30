Дания начала консультации по введению 6% культурного вклада для стриминговых сервисов

Как было согласовано ранее в этом году, вклад в культуру будет представлять собой сбор в размере 6% от оборота, полученного в Дании от таких услуг. В число поставщиков, подлежащих взносу, входят те, чей годовой оборот превышает 15 миллионов датских крон. Взнос будет взиматься ежегодно на основе оборота в предыдущем году. В соответствии с законопроектом культурный вклад начнет взиматься с 1 января 2023 года, а первый платеж должен быть произведен в 2024 году с налогооблагаемого оборота в 2023 году.