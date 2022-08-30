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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Дания начала консультации по введению 6% культурного вклада для стриминговых сервисов

Датское правительство начало общественные консультации по законопроекту о введении культурного вклада поставщиков потоковых (медиа) услуг, таких как Netflix, Amazon Prime и HBO.

Ксения Шилкина
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Как было согласовано ранее в этом году, вклад в культуру будет представлять собой сбор в размере 6% от оборота, полученного в Дании от таких услуг. В число поставщиков, подлежащих взносу, входят те, чей годовой оборот превышает 15 миллионов датских крон. Взнос будет взиматься ежегодно на основе оборота в предыдущем году. В соответствии с законопроектом культурный вклад начнет взиматься с 1 января 2023 года, а первый платеж должен быть произведен в 2024 году с налогооблагаемого оборота в 2023 году.

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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