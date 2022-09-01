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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Саудовская Аравия вносит изменения в правила налогообложения сделок с недвижимостью

Саудовское управление по закяту, налогам и таможне (ZATCA) выпустило релиз, в котором объявило о внесении изменений в исполнительный Регламент по налогу на сделки с недвижимостью (RETT).

Ольга Кутяева
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Налог был введен в октябре 2020 года со ставкой 5%, заменив НДС.

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Основные поправки к Регламенту сводятся к следующему:

1. Статья 3 изменена в отношении типа сделок, которые исключаются из RETT, включая пять дополнительных исключений (пункты 16, 17, 18, 19 и 20):

  • 16 - Отчуждение недвижимости физическим лицом компании, учрежденной в Саудовской Аравии, акции или доли которой на 100% прямо или косвенно принадлежат такому лицу, при условии, что процент их владения в компании не изменился за период не менее 5 лет с даты отчуждения недвижимости;
  • 17 - Отчуждение недвижимости между компаниями, акции или доли которых на 100% прямо или косвенно принадлежат одному и тому же лицу, при условии, что в течение не менее 5 лет с даты отчуждения недвижимости не произойдет изменения в процентном соотношении их собственности в компании, которой отчуждается недвижимость;
  • 18 - Отчуждение недвижимости любым лицом застройщику, имеющему лицензию на осуществление деятельности по продаже и аренде вне плана в соответствии с законами, правилами, контролем и инструкциями, действующими в Саудовской Аравии, при условии, что недвижимость выделена для проекта продажи вне плана, лицензированного Комитетом по продаже и аренде вне плана;
  • 19 - Безвозмездная продажа недвижимости компании, созданной в Саудовской Аравии, акции или доли которой на 100% прямо или косвенно принадлежат "частной семье" или благотворительному фонду, при условии, что процент владения фондом в компании, которой передается недвижимость, не изменится в течение как минимум 5 лет с даты продажи недвижимости;
  • 20 - Возврат недвижимости прежнему владельцу в результате отмены отчуждения недвижимости, заверенной надлежащим образом нотариально, при условии, что отмена происходит по взаимному согласию сторон в течение 90 дней с даты нотариального заверения, не происходит изменения описания недвижимости, и возвращается полная стоимость недвижимости;

2. В статью 6 вносятся изменения в отношении возврата налога, включая новые положения о том, что возврат RETT производится в следующих случаях:

  • RETT, уплаченный при аннулированном отчуждении недвижимости, при соблюдении условий, описанных в новом пункте 20 статьи 3 (как указано выше);, уплаченный в избытке или по ошибке, или уплаченный при неполном отчуждении недвижимости;
  • RETT, уплаченный при аннулированном отчуждении недвижимости, при соблюдении условий, описанных в новом пункте 20 статьи 3 (как указано выше);

3. Статья 12 дополнена дополнительным положением, уточняющим, что даты и периоды, установленные в правилах, исчисляются по григорианскому календарю.

Поправки к регламенту вступили в силу с 19 августа 2022 года.

По материалам Orbitax

#налог на недвижимое имущество#Саудовская Аравия
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Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на недвижимое имущество#Саудовская Аравия