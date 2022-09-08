Казахстан обновит налоговый кодекс
На прошлой неделе Президент Казахстана выступил с посланием о планах правительства в различных сферах, включая экономическую политику, развитие отдельных отраслей, стратегические инвестиции и другие.
Среди прочего Президент объявил, что в 2023 году будет разработан обновленный налоговый кодекс. И хотя конкретные детали не приводятся, отмечается, что кодекс будет включать в себя:
- полное обновление положений о налоговом администрировании; переход к дифференцированным налоговым ставкам для различных секторов экономики;
- введение механизма снижения и освобождения от налогов на прибыль, инвестированную в технологическую модернизацию и научное развитие;
- упрощение специальных налоговых режимов для минимизации возможного уклонения от уплаты налогов;
- введение антифрагментарных правил для предотвращения дробления бизнеса для снижения налогового бремени;
- расширение применения налога на розничную торговлю к дополнительным видам деятельности наряду с упрощением процедур;
- введение налога на роскошь при покупке дорогостоящей недвижимости и транспортных средств.
Более подробная информация о пересмотренном налоговом кодексе будет опубликована по мере поступления.