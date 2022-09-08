News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
9

Казахстан обновит налоговый кодекс

На прошлой неделе Президент Казахстана выступил с посланием о планах правительства в различных сферах, включая экономическую политику, развитие отдельных отраслей, стратегические инвестиции и другие.

Ольга Кутяева
Обсудить

Среди прочего Президент объявил, что в 2023 году будет разработан обновленный налоговый кодекс. И хотя конкретные детали не приводятся, отмечается, что кодекс будет включать в себя:

  • полное обновление положений о налоговом администрировании; переход к дифференцированным налоговым ставкам для различных секторов экономики;
  • введение механизма снижения и освобождения от налогов на прибыль, инвестированную в технологическую модернизацию и научное развитие;
  • упрощение специальных налоговых режимов для минимизации возможного уклонения от уплаты налогов;
  • введение антифрагментарных правил для предотвращения дробления бизнеса для снижения налогового бремени;
  • расширение применения налога на розничную торговлю к дополнительным видам деятельности наряду с упрощением процедур;
  • введение налога на роскошь при покупке дорогостоящей недвижимости и транспортных средств.

Более подробная информация о пересмотренном налоговом кодексе будет опубликована по мере поступления.

По материалам Orbitax

#Казахстан
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Казахстан