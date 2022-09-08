Казахстан обновит налоговый кодекс

На прошлой неделе Президент Казахстана выступил с посланием о планах правительства в различных сферах, включая экономическую политику, развитие отдельных отраслей, стратегические инвестиции и другие.

Среди прочего Президент объявил, что в 2023 году будет разработан обновленный налоговый кодекс. И хотя конкретные детали не приводятся, отмечается, что кодекс будет включать в себя: