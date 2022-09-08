К вопросу о запрете идеологии «чайлдфри»

В Госдуму внесен законопроект, направленный на запрет идеологии, которая пропагандирует добровольный отказ от деторождения.
Представители субкультуры «чайлдфри» выступают за отказ от рождения детей из-за дискомфорта, который они могут причинить личности, ведь они требуют большого уважения, ухода и учета интересов. Сторонники же движения выступают за жизни во имя собственных интересов, иначе говоря, за жизнь для себя.
Авторы закона предлагают подобную пропаганду отнести к запрещенной для распространения среди детей.
Законотворцы обосновывают это тем, что такая идеология не соответствует духу и культуре российского народа и семейным ценностям российского общества.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь