К вопросу о запрете идеологии «чайлдфри»

Представители субкультуры «чайлдфри» выступают за отказ от рождения детей из-за дискомфорта, который они могут причинить личности, ведь они требуют большого уважения, ухода и учета интересов. Сторонники же движения выступают за жизни во имя собственных интересов, иначе говоря, за жизнь для себя.