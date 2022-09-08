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Российское право
Асият Алибекова
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К вопросу о запрете идеологии «чайлдфри»

В Госдуму внесен законопроект, направленный на запрет идеологии, которая пропагандирует добровольный отказ от деторождения.

Асият Алибекова
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Представители субкультуры «чайлдфри» выступают за отказ от рождения детей из-за дискомфорта, который они могут причинить личности, ведь они требуют большого уважения, ухода и учета интересов. Сторонники же движения выступают за жизни во имя собственных интересов, иначе говоря, за жизнь для себя.

Авторы закона предлагают подобную пропаганду отнести к запрещенной для распространения среди детей.

Законотворцы обосновывают это тем, что такая идеология не соответствует духу и культуре российского народа и семейным ценностям российского общества.

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+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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