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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Армения планирует отменить режим налога с оборота

Правительство Армении предложило ряд мер в рамках пакета налоговой политики на 2022-2025 годы.

Ольга Кутяева
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Одним из ключевых предложений является отмена режима налога с оборота, который в настоящее время доступен для квалифицированных малых и средних предприятий (Small and Medium Enterprises, SME) и заменяет корпоративный налог на прибыль и НДС.

Более подробная информация об этом и других предложениях будет опубликована позже.

По материалам Orbitax

#Армения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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