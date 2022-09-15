Армения планирует отменить режим налога с оборота

Правительство Армении предложило ряд мер в рамках пакета налоговой политики на 2022-2025 годы.
Одним из ключевых предложений является отмена режима налога с оборота, который в настоящее время доступен для квалифицированных малых и средних предприятий (Small and Medium Enterprises, SME) и заменяет корпоративный налог на прибыль и НДС.
Более подробная информация об этом и других предложениях будет опубликована позже.
По материалам Orbitax
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