К вопросу об упрощении процедуры исключения сведений о компании из ЕГРЮЛ

Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру исключения сведений об организации из ЕГРЮЛ.

По действующему законодательству формально «омертвить» деятельность компании возможно только за счет процедуры ликвидации, которая занимает от 6 до 12 месяцев.

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Законопроект же предусматривает упрощенный механизм исключения компании из реестра путем подачи заявления в налоговую. Заявление об исключении должно быть подано по утвержденной форме, и удостоверено нотариусом. Срок рассмотрения - 5 рабочих дней.

Новой процедурой смогут воспользоваться только те, кто попадает под определенные критерии, а именно:

- относятся к субъектом малого и среднего предпринимательства;

- не являются плательщиками НДС, в том числе, не освобождены от его уплаты;

- не имеют задолженностей;

- не являются собственниками недвижимости и транспорта;