Продажа российского бизнеса для инвесторов из недружественных стран стала сложней

Глава государства подписал Указ, регулирующий особый порядок исполнения сделок с российскими ООО, в которых лица из недружественных стран имеют доли. Установлены новые критерии для потенциальных сделок и теперь иностранным инвесторам продать бизнес в России будет непросто.

Ограничения применимы для сделок, если контролируемое лицо из недружественного государства будет одной из сторон вне зависимости от того, кто является его контрагентом: дружественный резидент или недружественный нерезидент.