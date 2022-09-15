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Российские налоги
Полина Мостепан
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Продажа российского бизнеса для инвесторов из недружественных стран стала сложней

Глава государства подписал Указ, регулирующий особый порядок исполнения сделок с российскими ООО, в которых лица из недружественных стран имеют доли. Установлены новые критерии для потенциальных сделок и теперь иностранным инвесторам продать бизнес в России будет непросто.

Полина Мостепан
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Ограничения применимы для сделок, если контролируемое лицо из недружественного государства будет одной из сторон вне зависимости от того, кто является его контрагентом: дружественный резидент или недружественный нерезидент.

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Для выхода на сделку предварительно понадобится получить разрешение от Правительственной комиссии контролирующая иностранных инвесторов на территории РФ. Указ применяется к любым сделкам, связанным с правами владения, пользования, распоряжения или иными правами, влияющие на управление ООО или осуществление им предпринимательской деятельности.

Российским банкам, попавшие в санкционные ограничения, разрешили исполнить свои валютные обязательства перед российскими юр. лицами, но исключительно в рублях. Это означает, что обязательства в иностранной валюте должны быть конвертированы в рубли на день исполнения операции.

Указ не устанавливает каких-либо лимитов по размеру доли, сумме сделки и т.д., в том числе не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, а также на предприятия ТЭК, в отношении которых введено специальное регулирование.

По материалам: Официального интернет-портала правовой информации

#иностранная компания
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#иностранная компания