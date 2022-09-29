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Полина Мостепан
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Освобождение от частичной мобилизации:195 специальностей от Минцифры

Министерство Обороны РФ решило не привлекать к службе мобилизованных жителей имеющее высшее образование со специальностью, задействованной в развитии высокотехнологических областей и финсистемы России.

Полина Мостепан
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Первый список не заставил себя долго ждать- Минцифры уже опубликовал список, состоящий из 195 специальностей, попадающий под условия, освобождающие от призыва сотрудников, осуществляющих работу в сфере информационных технологий и операторов связи.

В списке числятся: специальности актуальные на сегодняшний день утверждённые приказами Минобрнауки в 2013 году, в том числе по которым обучались ранее. В приложении 2 к приказу № 712 от 26.09.2022 Минцифры прописаны соответствия между специальностями. Информация, содержащая в приложении, понадобится для заполнения заявления на Госуслугах, то есть при помощи таблицы у специалиста будет возможность актуализовать наименование специальности с прописанной в дипломе.

Важно уточнить, что работа в аккредитованной организации по специальности утвержденной в списке не освобождает сотрудника от призыва, важно выполнять критически значимый функционал в вышеперечисленных отраслях для непривлечения.

В защиту сотрудников IT компаний и операторов связи, которые всё-таки попадут под частичную мобилизацию, Минцифры выступил с предложением: руководителям компаний обеспечить ежемесячную выплату мобилизованным сотрудникам не менее 80 % заработной платы, разово выплатить несколько окладов и оформить полисы добровольного медицинского страхования всем членам семьи.

По материалам: Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ

#ИТ-компания
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ИТ-компания