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Российское право
Асият Алибекова
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Сто против одного: законопроект об универсальном пособии

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об универсализации системы социальных выплат.

Асият Алибекова
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Авторы законопроекта предлагают объединить ряд мер по социальной поддержке имеющих детей лиц и беременных женщин в единую систему.

Универсальное пособие будет объединять выплаты по уходу за ребенком, в связи с рождением ребенка, на детей и др.

После введения в действие универсального пособия система отдельных выплат утратит свою силу.

Порядок оформления будет также упрощён, для его получения достаточно будет подать лишь одно заявление через портал Госуслуг, МФЦ, фонд пенсионного и социального страхования.

Право выбора способа подачи сохранено за заявителем.

Думается, что такая система построена по принципу «одна мудрая голова ста голов стоит», чтоб исключить ситуацию «сто одежек и все без застежек».

#Госдума#социальная поддержка
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#социальная поддержка