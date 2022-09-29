Сто против одного: законопроект об универсальном пособии

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об универсализации системы социальных выплат.
Авторы законопроекта предлагают объединить ряд мер по социальной поддержке имеющих детей лиц и беременных женщин в единую систему.
Универсальное пособие будет объединять выплаты по уходу за ребенком, в связи с рождением ребенка, на детей и др.
После введения в действие универсального пособия система отдельных выплат утратит свою силу.
Порядок оформления будет также упрощён, для его получения достаточно будет подать лишь одно заявление через портал Госуслуг, МФЦ, фонд пенсионного и социального страхования.
Право выбора способа подачи сохранено за заявителем.
Думается, что такая система построена по принципу «одна мудрая голова ста голов стоит», чтоб исключить ситуацию «сто одежек и все без застежек».
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