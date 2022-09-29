Сто против одного: законопроект об универсальном пособии

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об универсализации системы социальных выплат.

Авторы законопроекта предлагают объединить ряд мер по социальной поддержке имеющих детей лиц и беременных женщин в единую систему.

Универсальное пособие будет объединять выплаты по уходу за ребенком, в связи с рождением ребенка, на детей и др.

После введения в действие универсального пособия система отдельных выплат утратит свою силу.

Порядок оформления будет также упрощён, для его получения достаточно будет подать лишь одно заявление через портал Госуслуг, МФЦ, фонд пенсионного и социального страхования.

Право выбора способа подачи сохранено за заявителем.