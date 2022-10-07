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Полина Мостепан
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Помощь семьям мобилизованных москвичей

Частичная мобилизация затронула не только призывников, а также их членов семьи от мала до великого. Власти Москвы решило поддержать семьи мобилизованных граждан и разработало дополнительные меры помощи социального характера.

Полина Мостепан
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Согласно указу, утвержденному главой столицы, семьи получат материальную помощь в виде единовременной выплаты, безработным членам семьи помогут с трудоустройством, помимо этого все нуждающиеся могут воспользоваться поддержкой юриста и психолога.

Разработанные меры в том числе распространяются на младшее поколение мобилизованных: дети по достижению полутора лет имеют право на внеочередное зачисление в государственные детские сады города Москвы. В случае обучения ребенка в отдаленной от места жительства школы, имеют право на приоритетный перевод в более приближенную к дому. Учащиеся с 1-го по 11 класс получат бесплатные завтраки и обеды, а студенты по очной форме - бесплатные обеды. Кроме прочего предоставляется детям бесплатное посещение детских садов, групп продленного дня и различные государственные кружки, и секции.

Семьи, имеющие детей с инвалидностью, пожилых людей либо инвалиды первой и второй группы будут обеспечены помощью социального характера на дому несмотря на состав, либо доход семьи.

Данная поддержка предоставляется со дня убытия мобилизованного с места сбора и осуществляется на все время службы.

По материалам: Правительства Москвы

#социальная поддержка
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#социальная поддержка