Помощь семьям мобилизованных москвичей

Частичная мобилизация затронула не только призывников, а также их членов семьи от мала до великого. Власти Москвы решило поддержать семьи мобилизованных граждан и разработало дополнительные меры помощи социального характера.

Согласно указу, утвержденному главой столицы, семьи получат материальную помощь в виде единовременной выплаты, безработным членам семьи помогут с трудоустройством, помимо этого все нуждающиеся могут воспользоваться поддержкой юриста и психолога.

Разработанные меры в том числе распространяются на младшее поколение мобилизованных: дети по достижению полутора лет имеют право на внеочередное зачисление в государственные детские сады города Москвы. В случае обучения ребенка в отдаленной от места жительства школы, имеют право на приоритетный перевод в более приближенную к дому. Учащиеся с 1-го по 11 класс получат бесплатные завтраки и обеды, а студенты по очной форме - бесплатные обеды. Кроме прочего предоставляется детям бесплатное посещение детских садов, групп продленного дня и различные государственные кружки, и секции.

Семьи, имеющие детей с инвалидностью, пожилых людей либо инвалиды первой и второй группы будут обеспечены помощью социального характера на дому несмотря на состав, либо доход семьи.

Данная поддержка предоставляется со дня убытия мобилизованного с места сбора и осуществляется на все время службы.