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Ольга Кутяева
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Сингапур обновил Руководство по GST для холдинговых компаний и собственников недвижимости

Сингапурское налоговое управление (IRAS) обновило Руководство по налогообложению для собственников недвижимости и холдинговых компаний (7 версия).

Ольга Кутяева
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В Руководстве объясняется, какое влияние оказывает GST на собственников недвижимости или холдинговые компании, включая применение GST для операций с недвижимостью и необходимость регистрации компании, если она участвует в операциях с недвижимостью. Документ также разъясняют виды имущества, которые подпадают под освобождение от GST.

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Обновления в основном касаются изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, включая новые требования по применению механизма обратного начисления для импортированных товаров низкой стоимости, требование учитывать стоимость импортированных товаров низкой стоимости при рассмотрении обязательства по регистрации на GST в рамках обратного начисления, а также изменения в формуле распределения остаточного входного налога для исключения импортированных товаров низкой стоимости.

Также опубликовано еще одно обновленное Руководство по налогообложению для благотворительных и некоммерческих организаций (шестое издание). Данное руководство объясняет применение GST к деятельности, осуществляемой благотворительными и некоммерческими организациями, а также различие между коммерческой и некоммерческой деятельностью, типы операций, по которым взимается GST, и правила предъявления претензий по GST, понесенным на коммерческие расходы.

По материалам Orbitax

#GST#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#GST#Сингапур