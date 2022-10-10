Работодатель vs мобилизованный сотрудник: поправки к ТК РФ приняты и утверждены

С 7 октября вступают в силу изменения трудового кодекса РФ, регулирующие трудовые отношения между работодателем и мобилизованными сотрудниками, и теми, кто служит по контакту и добровольно.

Приостановка ТД

На случай мобилизации сотрудника, он пишет заявление и прикладывает повестку либо уведомление о заключении контракта, а работодатель, в свою очередь, издаёт приказ о приостановке договора. Срок приостановки включается в рабочий стаж, дающий право на отпуск на время службы сотрудника. Работодатель сохраняет его рабочее место, но с правом приема нового специалиста по срочному договору.

Оплата

Расчет с сотрудником производят в день приостановки договора, выплатив з/п и все доп выплаты. Если у сотрудника до приостановки договора были дополнительные социально-трудовые гарантии, например, как добровольное медицинское страхование или негосударственное пенсионное обеспечение, то работодателю запрещено отменять их на срок службы.

Возобновление ТД

Для выхода на работу сотрудник обязан оповестить организацию не позже 3-х рабочих дней и в день выхода приостановленный трудовой договор считается возобновленным. Работодатель обязан предоставить сотруднику рабочее место в течение 3-х месяцев после окончания службы или действия контракта.

Увольнение

Теперь на законодательном уровне категорически запрещено прекращать ТД сотрудника по независящим от воли сторон обстоятельствам на случай призыва или по инициативе работодателя. А вот если сотрудник по окончании службы либо действия контракта в течение 3-х месяцев не приступил к работе и не возобновил свои рабочие обязанности, то работодатель, без угрызения совести, может уволить этого сотрудника по отдельным основаниям.

Отпуск

Сотрудник в течение 6 месяцев после того, как возобновил действие договора, имеет право на ежегодный отпуск.

Преимущество при сокращении

Если в семье с ребенком в возрасте до 18 лет одного из родителей призвали на службу по частичной мобилизации, то у второго родителя будет преимущество на случай сокращении в организации.