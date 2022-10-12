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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Россия ратифицирует договор с Гонконгом о правовой помощи в уголовных делах

8 октября в Госдуму был внесен законопроект по ратификации взаимного договора о правовой помощи в уголовных делах с Гонконгом.

Ольга Кутяева
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Сам договор был подписан сторонами в сентябре прошлого года.

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После ратификации страны смогут оказывать друг другу правовую помощь в расследованиях, судебных разбирательствах и других процессуальных действиях по уголовным делам.

По мнению Правительства, договор будет способствовать укреплению международно-правовой базы сотрудничества двух стран по вопросам оказания взаимной правовой помощи в сфере уловного права.

#Гонконг#договор#Россия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#договор#Россия