Россия ратифицирует договор с Гонконгом о правовой помощи в уголовных делах

8 октября в Госдуму был внесен законопроект по ратификации взаимного договора о правовой помощи в уголовных делах с Гонконгом.

Сам договор был подписан сторонами в сентябре прошлого года.

Все услуги по этой теме:

После ратификации страны смогут оказывать друг другу правовую помощь в расследованиях, судебных разбирательствах и других процессуальных действиях по уголовным делам.