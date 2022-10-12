Россия ратифицирует договор с Гонконгом о правовой помощи в уголовных делах

8 октября в Госдуму был внесен законопроект по ратификации взаимного договора о правовой помощи в уголовных делах с Гонконгом.
Сам договор был подписан сторонами в сентябре прошлого года.
После ратификации страны смогут оказывать друг другу правовую помощь в расследованиях, судебных разбирательствах и других процессуальных действиях по уголовным делам.
По мнению Правительства, договор будет способствовать укреплению международно-правовой базы сотрудничества двух стран по вопросам оказания взаимной правовой помощи в сфере уловного права.
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