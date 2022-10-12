Автоматический обмен финансовой информацией: ФНС РФ исключила Швейцарию, и не только

Федеральная налоговая служба РФ не стала долго ждать и отреагировала на решение Швейцарии не предоставлять информацию о счетах, открытых российскими резидентами на их территории, налоговым органам России, как они это делали ранее.

ФНС на портале нормативных правовых актов разместил проект с обновленным списком стран, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией. На отказ Швейцарии участвовать в обмене информации с Россией последовало решение от российской стороны исключить Швейцарию из перечня. Такая же участь постигла и Каймановы острова.

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И это не всё… Швейцарию и Каймановы острова также исключили из проекта перечня стран, с которыми производят автоматический обмен страновыми отчетами.

Зато в список обмена страновыми сведениями предложено внести Тунис. В таком случае, список будет состоять из 75 юрисдикций, готовых к обмену страновыми отчетами.

Согласно проекту ФНС, предложено пополнить список иностранных государств и территорий, готовых автоматически обмениваться финансовой информацией с Россией. Например, в перечень включили Казахстан, Мальдивы и Оман. В таком случае, список будет состоять из 85 государств и 11 территорий.