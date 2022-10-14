Голландия расторгла соглашения о налоге на сбережения между бывшими Нидерландскими Антильскими островами и некоторыми странами

Власти Нидерландов окончательно расторгли соглашения о налоге на сбережения (Saving Tax) в части, касающейся отношений между соответствующими странами и Синт-Мартеном.

Сюда входят соглашения 2004 года с Австрией, Бельгией, Кипром, Данией, Эстонией, Грецией, Ирландией, Латвией, Литвой, Мальтой, Польшей, Португалией и Швецией, а также соглашение от 2005 года с Великобританией и соглашение от 2006 года с Болгарией.

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Соглашения прекращают свое действие с 1 января 2023 года.