Возможно придется платить больше: акциз на газировку

Государственная дума РФ рассматривает новый законопроект, благодаря которому появится новый подакцизный товар - безалкогольные сахаросодержащие напитки. Закон начнет действовать с начала следующего года, в случае принятия до конца ноября 2022 г.

Закон подразумевает, уплату акциза по ставке 7 рублей за литр производителями в процессе реализации вышеупомянутых напитков, а импортерами в момент ввоза на территорию России. Акциз является косвенным федеральным налогом, включаемый в цену товара, увеличивая этим стоимость напитков.

Количество сахара либо других подсластителей в готовом продукте будет являться основным критерием для определения напитка подакцизным товаром, в соотношении 5 граммов на 100 мл напитка.

В данном законопроекте в том числе прописаны исключения из перечня подакцизных товаров: напитки брожения и квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 %, а также соки, нектары, морсы. Напитки из единого реестра специализированной пищевой продукции тоже будут освобождены от уплаты акциза.

Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета любой страны. По расчетам правительства России сумма сборов акциза с напитков содержащих сахар составит примерно 35 млрд рублей в году.