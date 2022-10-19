Новые правила аккредитации ИТ-компаний

Правительство России приняло очередные правила, чтобы организации, работающие в сфере информационных технологий, могли получать государственную аккредитацию.
Государственная аккредитация даёт возможность ИТ-компаниям претендовать, а также в дальнейшем пользоваться привилегиями и мерами поддержи со стороны государства РФ.
Для получения аккредитации, компании обязаны выполнить ряд условий:
Если компания имеет общий доход не менее 1 миллиона рублей, является правообладателем ПО и получает доход от реализации этих прав, то эта ИТ-компания может оформить аккредитацию в упрощенном порядке и без соблюдения требований к заработной плате.
ИТ-компании, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления, также могут рассчитывать на некое послабление в процессе получения государственной аккредитации и не подтверждать, что доля доходов более 30 % получена от деятельности в сфере ИТ, но только если они зарегистрированы в региональном реестре стартапов и их доходы за весь период работы составляют не менее 1 миллиона рублей.
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