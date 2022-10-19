Новые правила аккредитации ИТ-компаний

Если компания имеет общий доход не менее 1 миллиона рублей, является правообладателем ПО и получает доход от реализации этих прав, то эта ИТ-компания может оформить аккредитацию в упрощенном порядке и без соблюдения требований к заработной плате.

ИТ-компании, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления, также могут рассчитывать на некое послабление в процессе получения государственной аккредитации и не подтверждать, что доля доходов более 30 % получена от деятельности в сфере ИТ, но только если они зарегистрированы в региональном реестре стартапов и их доходы за весь период работы составляют не менее 1 миллиона рублей.