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Полина Мостепан
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Новые правила аккредитации ИТ-компаний

Правительство России приняло очередные правила, чтобы организации, работающие в сфере информационных технологий, могли получать государственную аккредитацию.

Полина Мостепан
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Государственная аккредитация даёт возможность ИТ-компаниям претендовать, а также в дальнейшем пользоваться привилегиями и мерами поддержи со стороны государства РФ.

Для получения аккредитации, компании обязаны выполнить ряд условий:

  • средняя заработная плата работников не может быть ниже средней по России либо региона.
  • доля доходов за предшествующий год, осуществляемого ИТ-функционала обязана быть не менее 30 % от общих доходов организации.
  • размещенные сведения на сайте компании должны подтверждать осуществление деятельности в ИТ-сфере.
  • претендующие на аккредитацию компании, обязаны подать согласие на предоставление информации и сведений налоговым органам в адрес Минцифры. Ранее аккредитованные ИТ-компании, также должны предоставить вышеуказанное согласие до конца текущего месяца, иначе могут лишиться полученной аккредитации.

Если компания имеет общий доход не менее 1 миллиона рублей, является правообладателем ПО и получает доход от реализации этих прав, то эта ИТ-компания может оформить аккредитацию в упрощенном порядке и без соблюдения требований к заработной плате.

ИТ-компании, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления, также могут рассчитывать на некое послабление в процессе получения государственной аккредитации и не подтверждать, что доля доходов более 30 % получена от деятельности в сфере ИТ, но только если они зарегистрированы в региональном реестре стартапов и их доходы за весь период работы составляют не менее 1 миллиона рублей.

По материалам: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

#аккредитация#ИТ-компания
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#аккредитация#ИТ-компания