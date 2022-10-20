Гонконг предлагает новую визу для привлечения талантов

Лидер Гонконга представил новую схему выдачи виз для привлечения талантливых специалистов со всего мира, поскольку город стремится остановить утечку мозгов, которая поставила под угрозу его статус международного финансового центра.

Глава исполнительной власти Джон Ли сказал, что новая схема пропуска лучших талантов позволит тем, кто получает годовую зарплату в 2,5 миллиона гонконгских долларов ($318 472) или выше, и выпускникам лучших университетов мира работать или искать возможности в городе в течение двух лет.

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Попытка привлечь талантливых специалистов в Гонконг происходит на фоне того, что сотни тысяч жителей покинули город в последние годы из-за продолжающихся политических репрессий и уменьшения свобод после введения жесткого закона о национальной безопасности, а также строгих ограничений на въезд COVID-19, которые действовали на протяжении большей части пандемии.

За последние два года численность рабочей силы в городе сократилась примерно на 140 000 человек, сказал Ли.

Иностранные покупатели нового жилья могут получить частичное возмещение гербового сбора - налога, взимаемого при покупке недвижимости, - на свою первую покупку жилья, когда они станут постоянными жителями.

Также будет упрощен процесс найма иностранцев на определенные профессии, планируется создать новую целевую группу для разработки стратегий найма и оказания поддержки приезжим.