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Ольга Кутяева
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Компании Сингапура будут регистрировать номинальных акционеров

Сингапурские компании, а также иностранные компании, зарегистрированные в Сингапуре, теперь должны вести закрытый Реестр номинальных акционеров и назначающих их лиц.

Ольга Кутяева
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Кроме того, компании, иностранные компании и партнерства с ограниченной ответственностью, которые не могут определить или не имеют зарегистрированного контролера, должны будут указать физических лиц, обладающих исполнительным контролем, в качестве зарегистрированных контролеров. Под контролерами понимаются физические или юридические лица, владеющие более чем 25% акций или прав голоса. До сих пор сингапурские компании, которые не могли определить ни одного зарегистрированного контролера, не обязаны были вносить какие-либо сведения в реестр зарегистрированных контролеров.

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Эти меры изложены в Законе о корпоративных реестрах (Corporate Registers (Miscellaneous Amendments) Act 2022) и приняты по итогам консультаций, проведенных в июле 2021 года. Они направлены на приведение Сингапура в соответствие со стандартами ФАТФ. Крайний срок соблюдения закона 5 декабря. Штрафы за несоблюдение составляют до 5 000 SGD.

Правило, требующее от компаний хранить определенную информацию о номинальных акционерах, имеет некоторые исключения. В основном они касаются листинга на регулируемой фондовой бирже, хотя существует также исключение для дочерних компаний, находящихся в полной собственности иностранной компании, являющейся сингапурским финансовым учреждением.

Определение номинального лица охватывает любого, кто голосует или получает дивиденды от имени номинального лица. Номинальные держатели должны уведомить компанию о своем статусе и личности номинального держателя либо в течение 30 дней после назначения, либо в момент регистрации компании, если она была зарегистрирована после 4 октября 2022 года.

Реестр номиналов должен храниться либо в зарегистрированном офисе компании, либо в зарегистрированном офисе назначенного ею агента по подаче заявок. Реестр является строго закрытым и не подлежит раскрытию ни одному представителю общественности, включая аудиторов компании.

По материалам STEP

#акционер#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#акционер#Сингапур