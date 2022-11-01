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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Предложение о введении правила о предмете налогообложения в модельную конвенцию ООН

ООН опубликовала проект предложения о включении в Типовую конвенцию ООН нормы о налогообложении, которая обсуждалась на 25-й сессии Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, проходившей с 18 по 21 октября.

Ольга Кутяева
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Предлагаемое правило, касающееся налогообложения государством источника, выглядит следующим образом:

(a) Настоящая Конвенция не влияет на налогообложение одним Договаривающимся государством любого дохода, возникающего в этом государстве и получаемого резидентом другого Договаривающегося государства, если этот доход:

  • не включается полностью в налогооблагаемый доход этого резидента в другом государстве; или
  • подлежит низкому налогообложению в другом Государстве по смыслу подпункта (b).

(b) Доход подлежит низкому налогообложению в другом государстве, если:

  • он облагается номинальной налоговой ставкой в размере ___ процентов (процентная доля устанавливается в ходе двусторонних переговоров) или менее; или
  • он облагается номинальной налоговой ставкой выше ставки, установленной в первом подпункте, но бенефициар дохода имеет право на специальное освобождение, исключение или сокращение, которое непосредственно связано с доходом или организацией, получающей его, так что сумма налога, уплачиваемого в другом государстве в отношении такого дохода, меньше суммы налога, которая была бы установлена, если бы налоговая ставка, установленная в первом подпункте, применялась к такому доходу без учета такого освобождения, исключения или сокращения.

(c) Подпункт (a) не будет применяться к доходам, которые:

  • освобождения, если таковые имеются, уместные в контексте двусторонних отношений между Договаривающимися государствами.

Также рассматривается предлагаемое правило о субъекте налогообложения в отношении налогообложения государством пребывания, основанное на многосторонней Северной конвенции, которое может быть изменено для двусторонних целей:

Если право на налогообложение любого дохода или имущества отнесено, в соответствии с Конвенцией, к другому государству, нежели государство, резидентом которого является лицо, получающее доход или владеющее имуществом, и это другое государство в соответствии со своим законодательством не включает такой доход или имущество в налоговую ответственность в полном объеме, или учитывает доход или имущество только для целей расчета прогрессии или для какого-либо другого расчета налога, доход или имущество, в той мере, в какой они не включены в налоговые обязательства в этом другом государстве, и с учетом положений ниже, подлежат налогообложению только в Договаривающемся государстве, резидентом которого является соответствующее лицо.

В целом, Комитет поддержал данное предложение, и продолжение работы по разработке правила о подлежащем налогообложению имуществе, которая будет проводиться Подкомитетом по обновлению модели ООН.

По материалам Orbitax

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог у источника