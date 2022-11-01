Предложение о введении правила о предмете налогообложения в модельную конвенцию ООН

Если право на налогообложение любого дохода или имущества отнесено, в соответствии с Конвенцией, к другому государству, нежели государство, резидентом которого является лицо, получающее доход или владеющее имуществом, и это другое государство в соответствии со своим законодательством не включает такой доход или имущество в налоговую ответственность в полном объеме, или учитывает доход или имущество только для целей расчета прогрессии или для какого-либо другого расчета налога, доход или имущество, в той мере, в какой они не включены в налоговые обязательства в этом другом государстве, и с учетом положений ниже, подлежат налогообложению только в Договаривающемся государстве, резидентом которого является соответствующее лицо.