Предложение о введении правила о предмете налогообложения в модельную конвенцию ООН

ООН опубликовала проект предложения о включении в Типовую конвенцию ООН нормы о налогообложении, которая обсуждалась на 25-й сессии Комитета экспертов по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, проходившей с 18 по 21 октября.
Предлагаемое правило, касающееся налогообложения государством источника, выглядит следующим образом:
(a) Настоящая Конвенция не влияет на налогообложение одним Договаривающимся государством любого дохода, возникающего в этом государстве и получаемого резидентом другого Договаривающегося государства, если этот доход:
(b) Доход подлежит низкому налогообложению в другом государстве, если:
(c) Подпункт (a) не будет применяться к доходам, которые:
Также рассматривается предлагаемое правило о субъекте налогообложения в отношении налогообложения государством пребывания, основанное на многосторонней Северной конвенции, которое может быть изменено для двусторонних целей:
Если право на налогообложение любого дохода или имущества отнесено, в соответствии с Конвенцией, к другому государству, нежели государство, резидентом которого является лицо, получающее доход или владеющее имуществом, и это другое государство в соответствии со своим законодательством не включает такой доход или имущество в налоговую ответственность в полном объеме, или учитывает доход или имущество только для целей расчета прогрессии или для какого-либо другого расчета налога, доход или имущество, в той мере, в какой они не включены в налоговые обязательства в этом другом государстве, и с учетом положений ниже, подлежат налогообложению только в Договаривающемся государстве, резидентом которого является соответствующее лицо.
В целом, Комитет поддержал данное предложение, и продолжение работы по разработке правила о подлежащем налогообложению имуществе, которая будет проводиться Подкомитетом по обновлению модели ООН.
По материалам Orbitax
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