News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
2

Ангилья ввела обязательное использование TIN для всех коммерческих сделок

26 октября Департамент внутренних доходов Ангильи выпустил уведомление об обязательном использовании идентификационных налоговых номеров (TIN) для всех коммерческих сделок.

Ольга Кутяева
Обсудить

В мае 2022 года Таможенный департамент в сотрудничестве с Департаментом внутренних доходов (Inland Revenue Department, IRD) ввел использование идентификационного налогового номера (TIN) при импорте и экспорте. Номера, которые выдаются Департаментом, выступают в качестве общего налогового идентификатора между департаментами, были обновлены на платформе ASYCUDA World.

Использование идентификационного налогового номер является обязательным требованием для всех коммерческих сделок. Это стало еще более актуальным с введением налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST), который позволяет зарегистрированным для GST лицам возмещать кредиты входного налога при импорте. Департамент внутренних доходов сообщил, что требования о зачете входного налога должны быть подтверждены таможенной декларацией с указанием TIN, присвоенного зарегистрированному для GST лицу. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что претензии по входному налогу будут отклонены.

Поэтому импортерам, осуществляющим деловые операции через ASYCUDA, рекомендуется зарегистрировать / обновить свои лицензии на ведение бизнеса, зарегистрироваться для GST, если это необходимо, и / или подать заявление на получение идентификационного налогового номера в Департамент внутренних доходов.

По материалам Orbitax

#Ангилья#ИНН
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Ангилья#ИНН