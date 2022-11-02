Ангилья ввела обязательное использование TIN для всех коммерческих сделок

26 октября Департамент внутренних доходов Ангильи выпустил уведомление об обязательном использовании идентификационных налоговых номеров (TIN) для всех коммерческих сделок.

В мае 2022 года Таможенный департамент в сотрудничестве с Департаментом внутренних доходов (Inland Revenue Department, IRD) ввел использование идентификационного налогового номера (TIN) при импорте и экспорте. Номера, которые выдаются Департаментом, выступают в качестве общего налогового идентификатора между департаментами, были обновлены на платформе ASYCUDA World.

Использование идентификационного налогового номер является обязательным требованием для всех коммерческих сделок. Это стало еще более актуальным с введением налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST), который позволяет зарегистрированным для GST лицам возмещать кредиты входного налога при импорте. Департамент внутренних доходов сообщил, что требования о зачете входного налога должны быть подтверждены таможенной декларацией с указанием TIN, присвоенного зарегистрированному для GST лицу. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что претензии по входному налогу будут отклонены.

Поэтому импортерам, осуществляющим деловые операции через ASYCUDA, рекомендуется зарегистрировать / обновить свои лицензии на ведение бизнеса, зарегистрироваться для GST, если это необходимо, и / или подать заявление на получение идентификационного налогового номера в Департамент внутренних доходов.