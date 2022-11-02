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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Румыния вводит требования к публичной отчетности по CbC

Румыния опубликовала Приказ от 1 сентября, который предусматривает внедрение требований публичной страновой отчетности (Country-by-Country, CbC), введенных Директивой (ЕС) 2021/2101.

Ольга Кутяева
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Требования, введенные Приказом, в основном соответствуют Директиве, хотя порог публичной отчетности составляет годовой консолидированный доход в размере 3,7 млрд RON (~ 747,5 млн EUR в эквиваленте на 21 декабря 2021 года) в каждом из двух последних последовательных финансовых лет, вместо стандартных 750 млн EUR.

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Еще одним ключевым моментом Приказа является то, что оно применяется к финансовым годам, начинающимся с 1 января 2023 года, что значительно раньше самой поздней даты начала действия, установленной Директивой, которая приходится на 22 июня 2024 года.

При необходимости публичные отчеты CbC должны публиковаться и предоставляться общественности бесплатно на румынском языке в течение 12 месяцев после даты баланса финансового года, за который составлен отчет.

По материалам Orbitax

#Межстрановая отчетность#Румыния
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Межстрановая отчетность#Румыния