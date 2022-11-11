Отчет о коллегиальном обзоре OCED показывает значительный прогресс в области глобальной прозрачности и обмена налоговой информацией

9 ноября 2022 года OCED объявил о выпуске "Коллегиального обзора автоматического обмена информацией о финансовых счетах 2022", который показывает, что в мире достигнут значительный прогресс в области прозрачности и обмена налоговой информацией, хотя необходима дальнейшая работа.

Кроме того, были опубликованы 10 новых отчетов по экспертному обзору обмена информацией по запросу для Барбадоса, Британских Виргинских островов, Исландии, Израиля, Кувейта, Мальдивских островов, Марокко, Словении, Южной Африки и Турции.

Глобальный форум сообщает о значительном прогрессе в области глобальной прозрачности и обмена налоговой информацией, отмечая при этом необходимость дальнейшей работы.

Юрисдикции не только автоматически обмениваются информацией о 111 миллионах счетов, но и активно следят за тем, чтобы финансовые учреждения эффективно выполняли требования.

Коллегиальный обзор автоматического обмена информацией о финансовых счетах 2022 года представляет первые экспертные обзоры с оценками эффективности для 99 стран и юрисдикций, которые обязались начать автоматический обмен информацией (AEOI) в 2017 или 2018 году. Он показывает, что практически все юрисдикции создали необходимую правовую базу, успешно начали обмен и обмениваются информацией без существенных временных или технических проблем.

Был достигнут значительный прогресс: две трети юрисдикций активно проводят мероприятия по обеспечению соответствия требованиям, чтобы финансовые учреждения сообщали точную информацию. Этим юрисдикциям присвоен рейтинг "На пути". Еще 15 юрисдикций, как выяснилось, внедрили надежные системы обеспечения соответствия. Необходимость дальнейших действий по внедрению привела к тому, что эти юрисдикции получили оценку "Частично соблюдающие". Наконец, 19 юрисдикций были признаны имеющими фундаментальные недостатки в своих системах. Обмен информацией, как правило, происходит каждый год, но, поскольку эти юрисдикции еще не завершили разработку своих операционных рамок для проверки соответствия финансовых учреждений, они получили рейтинг "Несоответствующие".

В 2022 году страны автоматически обменялись информацией о 111 миллионах финансовых счетов по всему миру, охватывающих активы на общую сумму 11 триллионов евро. С 2009 года благодаря программам добровольного раскрытия информации, оффшорным налоговым расследованиям и сопутствующим мерам было выявлено более 114 миллиардов евро дополнительных налоговых поступлений.

В 2022 году Секретариат Глобального форума оказал техническую помощь 95 членам Глобального форума из развивающихся стран, включая обучение тысяч должностных лиц, в рамках глобальных усилий по укреплению потенциала по сбору налогов во всем мире.

Глобальный форум работает над тем, чтобы гарантировать всем своим членам поддержку во внедрении стандартов налоговой прозрачности и их использовании для борьбы с уклонением от уплаты налогов и мобилизации внутренних ресурсов. Ни одна юрисдикция не может остаться позади. Именно эта идея определяет дух, в котором наши 165 членов работают вместе, чтобы продолжать продвигать налоговую прозрачность, и так будет и впредь. отвечает Мария Хосе Гарде председатель Глобального форума

После шести лет работы г-жа Мария Хосе Гарде покинет пост Председателя Глобального форума, а г-н Гаэль Перро, заместитель директора по европейскому и международному налогообложению Департамента налоговой политики Министерства экономики и финансов Франции, займет место нового Председателя в январе 2023 года.