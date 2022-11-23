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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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В Молдове начались общественные консультации по фискальной и таможенной политике на 2023 год

Министерство финансов Молдовы начало общественные консультации по законопроекту о фискальной (налоговой) и таможенной политике на 2023 год, включая новый режим трансфертного ценообразования.

Ксения Шилкина
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Основные меры включают:

  • Новые прогрессивные ставки индивидуального подоходного налога в размере 12% на годовой доход до 1 млн леев и 18% на доход свыше 1 млн леев;
  • Ставку налога на прибыль в размере 0% для МСП сроком на 3 года в отношении налогооблагаемого дохода, не распределяемого в виде дивидендов, со ставкой 12% в отношении дохода, распределяемого в виде дивидендов;
  • Увеличение стоимости основных средств, подлежащих амортизации, с 6 000 леев до 12 000 леев;
  • Ускоренный метод амортизации для крупных предприятий, позволяющий отчислять до 50 % стоимости приобретения (ввода) основных средств в первый год использования, при этом остаток стоимости амортизируется в течение оставшегося срока полезного использования;
  • Меры в отношении доходов налогоплательщиков-нерезидентов от молдавских источников, в том числе:

уточнение, что для нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Молдове через постоянное представительство, прямо указано, что доход, подлежащий удержанию у источника выплаты, является доходом, источником которого является Молдова, без учета физического присутствия нерезидента в стране; а также

для нерезидентов, осуществляющих деятельность в Молдове через постоянное представительство, вычет административных расходов, понесенных в связи с деятельностью постоянного представительства, ограничивается 10% от заработной платы работников;

  • Реализация механизма возмещения НДС для зарегистрированных налогоплательщиков в целом с 1 января 2023 года, который в настоящее время ограничен налогоплательщиками со статусом экспортера;
  • Отмена льгот по НДС для некоторых видов услуг;
  • Внедрение режима обратного начисления НДС, связанного с импортом услуг, при котором лица, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, обязаны уплачивать НДС непосредственно с импортируемых услуг;
  • Введение нового режима трансфертного ценообразования.

При условии одобрения законопроекта положения начнут применяться с 1 января 2023 года (некоторые меры будут применяться с 1 июля 2023 года).

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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