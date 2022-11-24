Государственная дума приняла основной налоговый законопроект

В последние недели активно обсуждался законопроект, вносящий многочисленные изменения в налоговый кодекс РФ. Данные поправки затрагивают довольно широкий спектр вопросов и сфер, таких как: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), расчет страховых взносов, налог на прибыль и на доходы физических лиц, в том числе, на введение акциза на некоторые сахаросодержащие напитки.

Этот законопроект считается очень важным для будущего дохода бюджета России и, по мнению правительства, благодаря нему бюджет будет пополняться дополнительными средствами каждый год. Поэтому медлить с принятием закона не стали и 21 ноября Глава Российской Федерации подписал вышеупомянутый закон.

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Правительство с целью поддержки мобилизованных граждан, этим законом освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, ранее установленную материальную помощь и, в том числе, передаваемое имущество.

И на этом не всё, передача такого имущества не будет облагаться НДС, а организации смогут принять расходы для учета налога на прибыль.