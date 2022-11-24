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Российские налоги
Полина Мостепан
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Государственная дума приняла основной налоговый законопроект

В последние недели активно обсуждался законопроект, вносящий многочисленные изменения в налоговый кодекс РФ. Данные поправки затрагивают довольно широкий спектр вопросов и сфер, таких как: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), расчет страховых взносов, налог на прибыль и на доходы физических лиц, в том числе, на введение акциза на некоторые сахаросодержащие напитки.

Полина Мостепан
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Этот законопроект считается очень важным для будущего дохода бюджета России и, по мнению правительства, благодаря нему бюджет будет пополняться дополнительными средствами каждый год. Поэтому медлить с принятием закона не стали и 21 ноября Глава Российской Федерации подписал вышеупомянутый закон.

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Правительство с целью поддержки мобилизованных граждан, этим законом освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, ранее установленную материальную помощь и, в том числе, передаваемое имущество.

И на этом не всё, передача такого имущества не будет облагаться НДС, а организации смогут принять расходы для учета налога на прибыль.

По материалам: Официальный интернет-портал правовой информации

#Госдума#НК РФ#Постановление Правительства
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#НК РФ#Постановление Правительства