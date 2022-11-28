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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Совет министров Италии утвердил государственный бюджет на 2023 год

Совет министров Италии опубликовал сообщение об утверждении государственного бюджета на 2023 год и многолетнего бюджета на период с 2023 по 2025 год в ходе заседания, состоявшегося 21 ноября.

Ольга Кутяева
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Некоторые из основных налоговых мер:

  • продление налоговых кредитов на покупку электроэнергии и природного газа до марта 2023 года, а также увеличение суммы кредита с 40% до 45% для энергоемких и газоемких компаний и с 30% до 35% для других компаний;
  • снижение ставки НДС с 10% до 5% на детские товары и средства женской гигиены;
  • дальнейшая приостановка действия налога на пластик и налога на сахар в 2023 году.
  • увеличение лимита на наличные операции с 1 000 до 5 000 EUR; и

В дополнение к мерам, отмеченным в релизе, правительство также рассматривает возможность увеличения чрезвычайного взноса солидарности (налога на сверхприбыль) для энергетических компаний с 25% до 35%.

По материалам Orbitax

#Италия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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