Совет министров Италии утвердил государственный бюджет на 2023 год

Совет министров Италии опубликовал сообщение об утверждении государственного бюджета на 2023 год и многолетнего бюджета на период с 2023 по 2025 год в ходе заседания, состоявшегося 21 ноября.
Некоторые из основных налоговых мер:
В дополнение к мерам, отмеченным в релизе, правительство также рассматривает возможность увеличения чрезвычайного взноса солидарности (налога на сверхприбыль) для энергетических компаний с 25% до 35%.
По материалам Orbitax
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