Мальдивы повышают ставки по налогу на товары и услуги с 2023 года

Налоговая служба Мальдив (MIRA) опубликовала Шестую поправку к Закону о налогах на товары и услуги (GST) (Закон № 20/2022), которая предусматривает повышение ставок налога на товары и услуги в стране с 1 января 2023 года.

В общем секторе (стандартная) ставка по налогу на товары и услуги повышается с 6% до 8%, при этом повышение ставки в туристическом секторе составит 4% - с 12% до 16%.

Определенные корректировки также вносятся в отношении объема поставок, рассматриваемых как туристические товары и услуги, на которые распространяется более высокая ставка налога для сектора туризма. MIRA предоставила дополнительную информацию об изменениях ставок по налогу на товары и услуги в отдельном Циркуляре и Информационном бюллетене.