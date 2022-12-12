Болгария утвердила введение временного солидарного налога для сектора ископаемого топлива

6 декабря 2022 года Национальное собрание Болгарии одобрило закон о введении временного солидарного налога на сверхприбыль компаний в области сырой нефти, природного газа, угля и нефтепереработки в размере 33%.

Данный налог был введен в соответствии с Постановлением Совета (ЕС) 2022/1854 об экстренном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергию.

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Налог будет уплачиваться со сверхприбыли в 2022 и 2023 годах в размере, превышающем 20% от средней налогооблагаемой прибыли в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах в порядке и сроках представления годовой корпоративной налоговой декларации. Для вступления в силу закон должен быть подписан и опубликован в официальном вестнике.