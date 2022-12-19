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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сингапур повышает ставку налога на товары и услуги

Сингапур опубликовал Закон о налоге на товары и услуги (GST – good and service tax) (поправка) 2022 года в Официальном вестнике 9 декабря 2022 года.

Ксения Шилкина
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Одна из ключевых поправок касается ставки налога на товары и услуги, которая увеличена с 7% до 8% с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, и до 9% с 1 января 2024 года. В связи с этим также вводятся меры в отношении поставок, которые охватывает изменение ставки налога на товары и услуги. Что касается изменений, Налоговая служба Сингапура (IRAS) уже опубликовала подробное руководство.

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В дополнение к изменениям ставок вносятся поправки для обновления режима GST для предоставления услуг по организации поездок с 1 января 2023 года и уточнения правил налогообложения товаров с низкой стоимостью, импортных услуг посредством обратного сбора и режима регистрации зарубежных поставщиков.

IRAS уже выпустила подробное руководство в отношении этих изменений, включая несколько новых и обновленных руководств по электронному налогообложению.

По материалам orbitax.com

#GST#Сингапур
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#GST#Сингапур