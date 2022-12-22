Дорогие друзья и коллеги, с наступающим Новым годом! Традиционно в этом году мы предлагаем вам подарки в виде добрых дел.

Проходите по ссылке или куаркоду на открытке и помогите Деду Морозу собрать мешок правильных подарков для детей-сирот. И тогда в следующем году подопечные фонда "Дети наши" будут готовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения, заниматься в развивающих кружках, учиться финансовой грамотности, общению и многому другому, что нужно для взрослой жизни и что по вполне объективным причинам не в силах дать даже самый лучший детский дом.