Дорогие друзья и коллеги, с наступающим Новым годом! Традиционно в этом году мы предлагаем вам подарки в виде добрых дел.
У ребят в детских домах есть мечты, но так мало шансов их осуществить.
Поэтому мы присоединяемся к помощи воспитанникам детских домов стать счастливыми взрослыми. Получить качественное образование, овладеть профессией мечты, создать семью и стать хорошими родителями своим детям.
Присоединяйтесь и вы!
Проходите по ссылке или куаркоду на открытке и помогите Деду Морозу собрать мешок правильных подарков для детей-сирот. И тогда в следующем году подопечные фонда "Дети наши" будут готовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения, заниматься в развивающих кружках, учиться финансовой грамотности, общению и многому другому, что нужно для взрослой жизни и что по вполне объективным причинам не в силах дать даже самый лучший детский дом.
Желаем всем добра, тепла и крепкого здоровья в Новом году!
Ваш GSL
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