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Ольга Кутяева
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С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья и коллеги, с наступающим Новым годом! Традиционно в этом году мы предлагаем вам подарки в виде добрых дел.

Ольга Кутяева
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У ребят в детских домах есть мечты, но так мало шансов их осуществить.

Поэтому мы присоединяемся к помощи воспитанникам детских домов стать счастливыми взрослыми. Получить качественное образование, овладеть профессией мечты, создать семью и стать хорошими родителями своим детям.

Присоединяйтесь и вы!

Проходите по ссылке или куаркоду на открытке и помогите Деду Морозу собрать мешок правильных подарков для детей-сирот. И тогда в следующем году подопечные фонда "Дети наши" будут готовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения, заниматься в развивающих кружках, учиться финансовой грамотности, общению и многому другому, что нужно для взрослой жизни и что по вполне объективным причинам не в силах дать даже самый лучший детский дом.

Желаем всем добра, тепла и крепкого здоровья в Новом году!

Ваш GSL

#благотворительная деятельность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#благотворительная деятельность