Болгария публикует закон о реализации DAC7

Болгария опубликовала Закон о внесении изменений и дополнений в Налогово-страховой (социальный) процессуальный кодекс, который был одобрен Национальным собранием 8 декабря 2022 года.

Основные меры закона направлены на внедрение новых правил обмена информации о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7). Правила DAC7 предусмотрены в Директиве Совета (ЕС) 2021/514, которая была принята 22 марта 2021 года для внесения поправок в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения.

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DAC7 предназначен для решения проблем, возникающих в результате использования цифровых платформ, в том числе того, чтобы доход, полученный с помощью цифровых платформ, облагался налогами. Чтобы решить эту проблему, DAC7 обязывает операторов цифровых платформ сообщать о доходах, полученных продавцами на их платформах, а государства-члены ЕС должны автоматически обмениваться этой информацией. Новые правила начнут применяться с 1 января 2023 года.