Государственная Дума хочет защитить биометрические данные граждан

Государственная Дума активно принимает новые законы в преддверии нового 2023 года: во 2-м чтении принят законопроект о биометрических данных граждан России. Основная цель законопроекта заключается в защите граждан от принудительной сдачи биометрии и устанавливает, что за дальнейшую безопасность сданных биометрических данных будет отвечать государство.

Правительство обеспокоено, что в наше время существует серьезная проблема утечки биометрических данных, которые хранятся и находятся в постоянном обороте, преимущественно у банков, операторов связи, и в том числе у коммерческих предприятий. К великому сожалению, контроля над этими компаниями не существует.

Согласно законопроекту, граждане могут отказаться от сдачи биометрии либо удалить уже имеющиеся в базе данных информацию о себе. Если гражданин отказывается сдавать биометрию, то категорически запрещено в отказе этому гражданину в предоставлении услуги и это касается как государственных служб, так и муниципальных.

С согласия граждан, разрешен сбор только образца голоса и изображения лица, и дальнейшее хранение биометрии возможны только в базе данных находящихся в России. То есть последующая трансграничная переда этих данных запрещена.

Профильный комитет Государственной думы ведет обсуждение о нормах ответственности за утечку биометрических данных.