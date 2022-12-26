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Российские налоги
Полина Мостепан
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Новые поправки к НК РФ: упрощенный порядок подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте с 2024 года

Опубликован новый Федеральный закон, согласно которому утверждена новая форма подтверждения ставки НДС - 0% при экспорте товаров. По новым критериям организации обязаны подтверждать ставку 0% исключительно в электронном виде.

Полина Мостепан
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На данный момент с целью подтверждения ставки 0%, как правило, экспортеры представляют в бумажном виде контракт с иностранным лицом на поставку товара и таможенную декларацию или электронный реестр таможенных деклараций.

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Согласно новым правилам, с 1 января 2024 года компании для подтверждения применения ставки 0% должны будут предоставлять в налоговую только электронные реестры таможенных деклараций, то есть подтверждающие документы в бумажном формате уйдут на задний план. Подтверждающие документы необходимо предоставить в течение 180 календарных дней с даты выпуска товара в таможенной процедуре экспорта.

Благодаря внесенным изменениям, экспортеры, не успевшие подготовить подтверждающую документацию в нужные сроки, будут определять налоговую базу на последнее число квартала, в котором истекают 180 календарных дней.

По материалам: Телеграм-канала TaxPro

#налоговая ставка#НДС
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая ставка#НДС