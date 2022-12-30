Казахстан вводит правила связанного подхода (Nexus approach) для доходов от интеллектуальной собственности

Комитет государственных доходов РК выпустил постановление о Приказе Министра № 1287 от 15 декабря 2022 года, которым утверждены правила определения доходов от интеллектуальной собственности (ИС) и IT-услуг, дающих право на освобождение от налога на прибыль (снижение 100%) для участников специальных экономических зон (СЭЗ).
В отношении доходов от ИС приказ устанавливает правила применения связанного подхода (Nexus approach) в соответствии с Действием 5 ОЭСР BEPS с использованием следующей формулы: (A+B) * 1,3 / (A+B+C+D), где:
А – прямые затраты, понесенные налогоплательщиком в связи с разработкой объектов интеллектуальной собственности, за исключением расходов на приобретение объектов интеллектуальной собственности;
B — затраты на аутсорсинг несвязанным сторонам;
C – затраты на аутсорсинг связанным сторонам за пределами Казахстана; и
D – расходы на приобретение интеллектуальной собственности.
В отношении освобождения доходов от оказания IТ-услуг порядок предусматривает выполнение следующих условий:
Новые правила вступают в силу с 1 января 2023 года.
По материалам orbitax.com
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