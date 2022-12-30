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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Казахстан вводит правила связанного подхода (Nexus approach) для доходов от интеллектуальной собственности

Комитет государственных доходов РК выпустил постановление о Приказе Министра № 1287 от 15 декабря 2022 года, которым утверждены правила определения доходов от интеллектуальной собственности (ИС) и IT-услуг, дающих право на освобождение от налога на прибыль (снижение 100%) для участников специальных экономических зон (СЭЗ).

Ксения Шилкина
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В отношении доходов от ИС приказ устанавливает правила применения связанного подхода (Nexus approach) в соответствии с Действием 5 ОЭСР BEPS с использованием следующей формулы: (A+B) * 1,3 / (A+B+C+D), где:

А – прямые затраты, понесенные налогоплательщиком в связи с разработкой объектов интеллектуальной собственности, за исключением расходов на приобретение объектов интеллектуальной собственности;

B — затраты на аутсорсинг несвязанным сторонам;

C – затраты на аутсорсинг связанным сторонам за пределами Казахстана; и

D – расходы на приобретение интеллектуальной собственности.

В отношении освобождения доходов от оказания IТ-услуг порядок предусматривает выполнение следующих условий:

  • Деятельность должна осуществляться в Казахстане, это означает, что сделки осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан или что трудовые договоры заключаются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
  • Мероприятия должны осуществляться количеством штатных сотрудников, необходимым для эффективного осуществления деятельности;
  • Работники должны иметь необходимую квалификацию или опыт работы для осуществления деятельности; и
  • Понесенные расходы должны соответствовать тем, которые обычно необходимы для осуществления деятельности.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#интеллектуальная собственность#Казахстан
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#интеллектуальная собственность#Казахстан