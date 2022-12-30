Прощай, 2022 год, и здравствуй, 2023

С начала следующего года грядут значительные изменения в Налоговом Кодексе РФ, в структурах значимых ведомств страны, а также новые законопроекты, разработанные с целью поддержки и помощи российским гражданам и многое другое.

Важно напомнить, что совсем скоро стартует новая форма уплаты налогов и взносов в виде Единого налогового платежа. С 1 июля текущего года все желающие налогоплательщики имели возможность перейти на эту форму уплаты добровольно, а вот с 1 января такой порядок становится обязательным. По мнению ведомства, ЕНП упростит процедуру уплаты налогов для налогоплательщика, также упростит процедуру сверки по налогам с бюджетом, так как уплата нескольких налогов и взносов будет осуществляться одним общим платежным поручением. Хотя многие бухгалтеры относятся довольно скептически к данным инновациям, так как существуют некие опасения, что налоговые структуры и компании не готовы к таким новшествам и потребуется значительный период адаптации, а также существует вероятность возникновения конфликтных ситуаций с ИФНС.

Об этом и многих других изменениях мы досконально писали в новостной ленте нашего сайта на протяжении этого года. Будем также рассказывать о самых актуальных нововведениях и изменениях, как на просторах нашей необъятной страны, так и за пределами её границ. Оставим эту миссию на следующий год…

А сейчас готовимся к затяжным праздникам, заряжаемся новогодним настроением и с новыми силами погружаемся в кутерьму нового 2023 года.

С наступающим Новым Годом, Друзья!