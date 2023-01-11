Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 16,75%

Согласно обновленной информации Национального банка Казахстана, базовая процентная ставка была увеличена с 16,0% до 16,75% с 6 декабря 2022 года.

Данное увеличение следует за более ранним повышением ставки с 14,0% до 14,5% 26 июля 2022 года и до 16,0% 27 октября 2022 года.

Для целей налогообложения эта ставка важна, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25-кратная базовая ставка, разделенная на 365 для определения ежедневной ставки.

Национальный банк также опубликовал график принятия решения по ставке на 2023 год, следующее решение по ставке будет принято 13 января 2023 года.