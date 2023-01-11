Турецкий налог на проживание введен с 1 января

С 1 января услуги ночлега, предоставляемые в Турции объектами размещения (гостиница, мотели, курортный поселок, пансионат, апарт-отель, гостевой дом, кемпинг, шале и пр.) облагаются налогом на размещение.

Ставка налога на размещение определена в размере 2%.

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Все остальные услуги, предлагаемые в рамках объекта размещения путем их совместной продажи, также облагаются налогом на размещение.

Не подпадают под действие налога свадьбы, встречи, конгрессы, симпозиумы и подобные организационные услуги, предоставляемые в объектах размещения.

Услуги, предоставляемые студентам в общежитиях, хостелах и лагерях, а также услуги, предоставляемые дипломатическим представительствам, консульствам иностранных государств в Турции и их членам с дипломатическими правами, а также международным организациям и их членам, которые освобождены от налогов в соответствии с международными соглашениями, освобождаются от налога, если услуги предоставляются на взаимной основе.

Обязанность по уплате налога на размещение устанавливается до начала предпринимательской деятельности, после того как объект размещения полностью или частично готов к эксплуатации.

Обязательство устанавливается налоговым органом, в котором оператор объекта размещения зарегистрирован в отношении НДС, а для тех, кто не имеет обязательства по НДС, - налоговым органом по месту нахождения объекта размещения.

Налог на размещение декларируется до 26 (включительно) числа месяца, следующего за налоговым периодом, в налоговой инспекции, в которой зарегистрирован оператор объекта размещения по НДС, а для лиц, не имеющих обязательств по уплате НДС, - в налоговой инспекции по месту нахождения объекта размещения и уплачивается в течение срока представления декларации.