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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Турецкий налог на проживание введен с 1 января

С 1 января услуги ночлега, предоставляемые в Турции объектами размещения (гостиница, мотели, курортный поселок, пансионат, апарт-отель, гостевой дом, кемпинг, шале и пр.) облагаются налогом на размещение.

Ольга Кутяева
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Ставка налога на размещение определена в размере 2%.

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Все остальные услуги, предлагаемые в рамках объекта размещения путем их совместной продажи, также облагаются налогом на размещение.

Не подпадают под действие налога свадьбы, встречи, конгрессы, симпозиумы и подобные организационные услуги, предоставляемые в объектах размещения.

Услуги, предоставляемые студентам в общежитиях, хостелах и лагерях, а также услуги, предоставляемые дипломатическим представительствам, консульствам иностранных государств в Турции и их членам с дипломатическими правами, а также международным организациям и их членам, которые освобождены от налогов в соответствии с международными соглашениями, освобождаются от налога, если услуги предоставляются на взаимной основе.

Обязанность по уплате налога на размещение устанавливается до начала предпринимательской деятельности, после того как объект размещения полностью или частично готов к эксплуатации.

Обязательство устанавливается налоговым органом, в котором оператор объекта размещения зарегистрирован в отношении НДС, а для тех, кто не имеет обязательства по НДС, - налоговым органом по месту нахождения объекта размещения.

Налог на размещение декларируется до 26 (включительно) числа месяца, следующего за налоговым периодом, в налоговой инспекции, в которой зарегистрирован оператор объекта размещения по НДС, а для лиц, не имеющих обязательств по уплате НДС, - в налоговой инспекции по месту нахождения объекта размещения и уплачивается в течение срока представления декларации.

По материалам Mondaq

#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Турция