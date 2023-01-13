США предложили льготы по FATCA иностранным банкам со «случайными американскими» клиентами

Налоговая служба США (IRS) предоставила временные льготы иностранным финансовым учреждениям (FFI), которые должны сообщать идентификационные номера налогоплательщиков (TIN) своих американских клиентов в соответствии с Законом о контроле за иностранными счетами (FATCA).
FATCA был введен в 2014 году, чтобы дать Налоговому управлению дополнительные полномочия по сбору подоходного налога с американских лиц, имеющих офшорные банковские счета. Он требует от иностранных банков и других FFI сообщать в IRS о счетах своих американских клиентов. Банкам, которые не выполняют это требование, грозит 30%-й налог у источника, налагаемый на весь доход, полученный от их инвестиций в США. Правительства большинства стран мира впоследствии подписали соглашения с правительством США о том, чтобы заставить свои финансовые секторы подавать отчеты по FATCA либо через свои национальные налоговые агентства, либо напрямую в IRS.
Одно из требований FATCA вызвало определенные трудности, а именно обязанность всех владельцев счетов раскрывать свой американский ИНН, чтобы налоговая служба могла сопоставить банковские счета с личностью налогоплательщика. Многие экспатрианты, особенно так называемые "случайные американцы", которые никогда не работали в США, не имеют ИНН и даже могут не знать о своем гражданстве.
В течение нескольких лет Налоговое управление отказывалось от этого требования, но после введения его в 2020 году оно создало значительные проблемы для американцев-экспатриантов и их банков. Некоторые случайные американцы узнают о своем гражданстве США, когда получают письма от своих иностранных банков с угрозами закрыть их счета, если они не предоставят свои американские ИНН. Многие FFI закрывают банковские счета американцев, отказываются открывать новые счета для американцев, проживающих в данной юрисдикции, или предоставляют их на менее выгодных условиях. IRS предоставила некоторые послабления иностранным банкам и их американским клиентам, которые хотели отказаться от американского гражданства, но проблема сохраняется.
Новая политика IRS, объявленная 30 декабря 2022 года, гласит, что банки в юрисдикциях, подписавших с США так называемые межправительственные соглашения по модели 1, не будут наказываться в соответствии с FATCA только за то, что не сообщили ИНН для ранее существовавшего счета. Однако банки должны показать, что они попросили владельца счета предоставить отсутствующий ИНН и провели электронный поиск. Они также должны объяснить налоговой службе, почему они не могут его найти, и сообщить дату рождения владельца счета.
Эта новая льгота распространяется на 2022, 2023 и 2024 календарные годы. Она не распространяется на новые счета, открытые после даты определения, указанной в соглашении юрисдикции о внедрении FATCA (обычно это июль 2014 года). Это касается и новых счетов, открытых уже существующими владельцами счетов.
Заявление IRS также накладывает обязательства на иностранные правительства, требуя от них поощрять граждан США, проживающих в данной юрисдикции, предоставлять свои американские ИНН по запросу, принимать меры для обеспечения соблюдения FFI и не дискриминировать граждан США, предоставляющих американские ИНН.
По материалам STEP
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь