Упрощенные процедуры в строительстве продлены до конца 2023 года

Правительство России по поручению главы страны оставило в силе срок действия упрощенной процедуры получения застройщиками разрешений на выполнение строительных работ, а также осуществление экспертизы проектной документации. Сроки упрощенной процедуры продлены до декабря 2023 года. Данная инициатива должна помочь завершить текущие строительные проекты и дать толчок к реализации новых проектов.

Пока сохранено положение, освобождающее застройщика от предоставления компетентным органам, осуществляющим надзор в области строительства, ГПЗУ и прочих документов, ранее представляемые до начала проведения строительных работ. Таким образом, в текущем году в отношении подготовки проектов планировки территорий не понадобится получение решения соответствующих органов власти, и период принятия решения составит 10 дней.

В том числе продлен упрощенный порядок выполнения госэкспертизы проектных документов. Если в проекте произведена замена строительных материалов, не уступающих по качественным характеристикам ранее согласованные, то в течении 14 дней безвозмездно будет выполнена повторная экспертиза проекта. В случае замены стройматериалов, с условием того, что данное действие не привело к увеличению стоимости строительства свыше 30%, проведение повторной экспертизы проекта не потребуется.