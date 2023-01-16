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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Тайвань опубликовал список низконалоговых юрисдикций для целей налогообложения КИК

Налоговая администрация Тайваня опубликовала обновленный список низконалоговых юрисдикций, составленный Министерством финансов.

Ксения Шилкина
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Список важен в связи с новыми правилами тайваньских контролируемых иностранных компаний (КИК), которые вступают в силу с 2023 года. Как правило, иностранная компания, расположенная в юрисдикции с низким уровнем налогообложения, считается КИК, если тайваньская компания, совместно со связанными лицами прямо или косвенно владеет более 50% акций/капитала иностранной компании или иным образом оказывает существенное влияние (существенное управление, контроль) на иностранную компанию.

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С этой целью к низконалоговым юрисдикциям относятся юрисдикции, в которых:

  • Ставка корпоративного или аналогичного налога не превышает 70% от тайваньской ставки; или
  • В юрисдикции предусмотрено налогообложение на территориальной основе или налогом облагается только доход от зарубежных источников при переводе;

В списке перечислены 29 юрисдикций, в которых ставка налога не превышает 70% от ставки Тайваня, в том числе:

Андорра, Ангилья, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Бермуды, BES острова, Босния и Герцеговина, Британские Виргинские острова, Болгария, Каймановы острова, Кипр, Гернси, Венгрия, остров Мэн, Джерси, Косово, Кыргызстан, Лихтенштейн, Макао, Маршалловы острова , Молдова, Северная Македония, Палау, Парагвай, Катар, Тимор-Лешти, острова Теркс и Кайкос и Вануату.

В списке также перечислены 50 юрисдикций, в которых налогообложение происходит на территориальной основе или только налогообложение доходов от зарубежных источников при переводе, в том числе:

Белиз, Боливия, Ботсвана, Бруней, Чад, Коста-Рика, Кюрасао, Демократическая Республика Конго, Джибути, Сальвадор, Эритрея, Эсватини, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Грузия, Гибралтар, Гваделупа, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гонконг, Кения, Кувейт, Ливия, Малави, Малайзия, Мартиника, Майотта, Микронезия, Монако, Намибия, Науру, Новая Каледония, Никарагуа, Нигер, Палестина, Панама, Реюньон, Сен-Бартельми, Сен-Мартен ( Французская часть), Сен-Пьер и Микелон, Сейшельские острова, Сингапур, Сирия, Тувалу, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Уоллис и Футуна.

Также отмечается, что иностранные компании в Ирландии, Маврикии, Самоа и других юрисдикциях со специальными ставками для определенных регионов/отраслей будут оцениваться индивидуально на основе фактов каждого дела.

Наконец, отмечается, что списки носят справочный характер и что определение иностранной компании в качестве КИК будет основываться на реальной ситуации.

По материалам orbitax.com

#КИК#Тайвань
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#КИК#Тайвань