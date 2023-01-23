Южная Африка опубликовала законы по налогообложению за 2022 год

16 января 2023 года Национальное казначейство Южной Африки опубликовало заявление для СМИ относительно публикации налоговых актов страны за 2022 год в Официальном вестнике.

В том числе:

Все услуги по этой теме:

Закон о ставках и денежных суммах и внесение поправок в законы о доходах (19 от 2022 г.)

Закон о внесении изменений в налоговое законодательство (20 от 2022 г.)

Закон о внесении изменений в законы о налоговом администрировании (21 от 2022 г.)

Некоторые из основных изменений включают следующее:

Пределы подоходного налога с населения и скидки корректируются на 4,5% в соответствии с инфляцией, при этом годовой необлагаемый налогом порог для лица в возрасте до 65 лет увеличивается с 87 300 южноафриканских рандов до 91 250 южноафриканских рандов, а налогооблагаемые доходы/ставки устанавливаются следующим образом с 1 марта 2022 г.:

до 226 000 южноафриканских рандов - 18%

От 226 001 до 353 100 южноафриканских рандов - 26%

От 353 101 до 488 700 южноафриканских рандов - 31%

От 488 701 до 641 400 южноафриканских рандов - 36%

От 641 401 до 817 600 южноафриканских рандов - 39%

От 817 601 до 1 731 600 южноафриканских рандов - 41%

1 731 601 южноафриканских рандов и выше - 45%

Стандартная ставка корпоративного подоходного налога снижается с 28% до 27% для компаний, годы налогообложения которых заканчиваются 31 марта 2023 года или после этой даты (начиная с 1 апреля 2022 года или после этой даты), а также

Соответствующее снижение максимальной прогрессивной налоговой ставки (с 28% до 27%) для компаний малого бизнеса с доходом свыше 550 000 южноафриканских рандов;

Соответствующая корректировка формулы расчетной ставки для золотодобывающих компаний; и

Стимул по налогу на занятость расширяется за счет увеличения максимальной месячной суммы на 50% до 1500 южноафриканских рандов;

Ставка налога на выбросы углерода увеличена со 134 до 144 южноафриканских рандов с 1 января 2022 года, а первая фаза налога на выбросы углерода со значительными льготами и нейтральностью цен на электроэнергию продлена до 31 декабря 2025 года; и

Дата повышения сбора на укрепление здоровья (налог на сахар) до 2,31 цента за грамм перенесена с 1 апреля 2022 года на 1 апреля 2023 года.

Также внесено несколько других изменений, чтобы уточнить и улучшить применение различных правил.