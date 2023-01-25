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Ольга Кутяева
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Обсуждается проект постановления об освобождении операторов платформ, не входящих в ЕС, от отчетности по DAC7 в ЕС

20 января Европейская Комиссия начала консультации по проекту исполнительного регламента в отношении внедрения новых правил обмена информацией о доходах, полученных продавцами через цифровые платформы (DAC7).

Ольга Кутяева
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Регламент устанавливает правила освобождения операторов платформ за пределами ЕС от требований отчетности DAC7 при осуществлении коммерческой деятельности в ЕС.

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В частности, Регламент устанавливает критерии оценки и определения степени, в которой национальное законодательство юрисдикции, не входящей в Евросоюз, и соглашение между компетентными органами государства-члена и юрисдикции, не входящей в Евросоюз, гарантирует, что информация, полученная этим государством-членом, относится к деятельности, входящей в сферу действия Директивы 2011/16/EU, и эквивалентна информации, требуемой в соответствии с правилами отчетности (DAC7), изложенными в этой Директиве.

Последний срок подачи комментариев - 17 февраля 2023 года.

По материалам Orbitax

#DAC7#Европейская комиссия ЕС
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#DAC7#Европейская комиссия ЕС