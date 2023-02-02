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Российское право
Асият Алибекова
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Биометрический паспорт: что не так?

Со второго числа «месяца Фебрууса» приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов.

Асият Алибекова
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Отличие биометрического паспорта от обычного в том, что в нем имеется микросхема с фотографиями владельца, а также его данными: ФИО, датой рождения, номером и сроком действия паспорта.

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В такой микросхеме также может храниться биометрическая информация, к примеру, рисунок отпечатков пальцев.

По мнению международных экспертов, подделать такой паспорт невозможно, но голландский учёный Йерун ван Бек во время эксперимента, подделав такой паспорт, доказал обратное.

К сожалению, теперь подать заявление о выпуске такого паспорта через портал «Госуслуг» не получится.

Как же быть тем, кто уже направил заявление о выдаче такого паспорта?

Нужно набраться терпения и дождаться ответа от МВД, если заявление было подано через портал "Госуслуг" , либо обратиться в МВД по месту подачи, если заявление было подано через МФЦ.

Интерес представляет вопрос другого свойства: до какого числа будет действовать «мораторий» на выдачу таких паспортов.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД, паспорта не будут выдавать до 2 половины марта 2023 года.

#гражданство#паспорт сделки
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#гражданство#паспорт сделки