Биометрический паспорт: что не так?

Со второго числа «месяца Фебрууса» приостановлен выпуск биометрических загранпаспортов.
Отличие биометрического паспорта от обычного в том, что в нем имеется микросхема с фотографиями владельца, а также его данными: ФИО, датой рождения, номером и сроком действия паспорта.
В такой микросхеме также может храниться биометрическая информация, к примеру, рисунок отпечатков пальцев.
По мнению международных экспертов, подделать такой паспорт невозможно, но голландский учёный Йерун ван Бек во время эксперимента, подделав такой паспорт, доказал обратное.
К сожалению, теперь подать заявление о выпуске такого паспорта через портал «Госуслуг» не получится.
Как же быть тем, кто уже направил заявление о выдаче такого паспорта?
Нужно набраться терпения и дождаться ответа от МВД, если заявление было подано через портал "Госуслуг" , либо обратиться в МВД по месту подачи, если заявление было подано через МФЦ.
Интерес представляет вопрос другого свойства: до какого числа будет действовать «мораторий» на выдачу таких паспортов.
Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД, паспорта не будут выдавать до 2 половины марта 2023 года.
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