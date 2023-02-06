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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Малайзия представляет пересмотренный бюджет на 2023 год

Канцелярия премьер-министра Малайзии недавно выпустила сообщение, подтверждающее, что бюджет на 2023 год будет снова представлен 24 февраля 2023 года.

Ксения Шилкина
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Впервые бюджет был представлен 7 октября 2022 года, но парламент был распущен вскоре после выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года.

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Первоначальный бюджет включал несколько налоговых мер, в том числе пересмотренные налоговые ставки для физических лиц и малых и средних предприятий (МСП), новые и расширенные налоговые льготы и другие (предыдущая версия).

Ожидается, что пересмотренный бюджет сохранит большинство первоначально предложенных мер, хотя это не точно. Подробная информация о налоговых мерах пересмотренного бюджета будет опубликована после ее получения.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Малайзия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Малайзия