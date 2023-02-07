Турция опубликовала руководство по налогу на проживание

1 февраля 2023 года Налоговая служба Турции объявила о публикации Руководства по налогу на проживание, которое включает пояснения и примеры применения налога на проживание.

Налог на проживание в размере 2% применяется к доходам от услуг по размещению, включая отели, мотели, общежития, гостевые дома, кемпинги и т. д., а также услуг, предоставляемых в таком жилье, таких как еда, напитки, отдых, пользование бассейнами/спортивными сооружениями, и иные услуги.

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Первоначально налог должен был применяться с 1 апреля 2020 года, но его действие несколько раз откладывалось до вступления в силу 1 января 2023 года.

Руководство включает в себя комментарии в отношении налогооблагаемого события, плательщика, услуги, облагаемые налогом на проживание, услуги, освобожденные от налога на проживание, декларирование и уплата налога на проживание и другие вопросы.