Ирландия обновляет руководство по вычету процентов

Налоговое управление Ирландии выпустило электронную справку № 026/23, касающуюся обновлений части 35D-01-01 Руководства по налогам и сборам — Руководство по правилу ограничения процентов.

Правило, введенное Законом о финансах 2021 года, соответствует Директиве ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD), ограничивающей вычитаемые процентные расходы до 30% от EBITDA, при этом запрещенные проценты могут быть перенесены и вычтены в последующие годы.

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Руководство обновлено с учетом поправок, внесенных Законом о финансах 2022 года в отношении:

Раздел 4.1 - Эквивалент процентов;

Раздел 4.4 - Унаследованный долг;

Раздел 5 - Соответствующая прибыль или соответствующий убыток;

Раздел 9 - Долгосрочный проект общественной инфраструктуры;

Раздел 11.4 – Дополнительные правила относительно условной стоимости заимствования; и

Раздел 12 - Перенос общей резервной мощности.

Поправки в целом носят технический характер и разъясняют применение правила ограничения процентов.