Израиль представил Руководство по подаче формы уведомления о CbC

Налоговое управление Израиля (ITA) опубликовало Руководство по представлению отчетов по странам (CbC).

Израиль ввел требование о предоставлении CbC-отчетов для групп MNE, удовлетворяющих пороговому значению консолидированного дохода в размере 3,4 млрд ILS, которое применяется с 2022 отчетного финансового года, при этом отчеты должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания года, хотя компании могут также представить CbC-отчет в Израиле за 2021 отчетный финансовый год, который должен быть представлен до 31 марта 2023 года.

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Руководство также разъясняет, что израильские компании, входящие в группу MNE, не являющиеся конечной материнской компанией, должны подавать уведомление о CbC за каждый налоговый год, начиная с 2022 налогового года.

Уведомление содержит подробную информацию о том, в какой стране группа MNE подает отчет о CbC, и составляется по форме № 1585, которая должна подаваться вместе с годовой налоговой декларацией. Уведомление с декларацией является дополнением к сведениям о стране, предоставляющей отчетность, отчитывающемся юридическом лице и т.д., которые должны быть представлены по электронной почте.